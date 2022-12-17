Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Yeni Yıl Pazarı yoğun ilgi ile başladı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Yeni Yıl Pazarı yoğun ilgi ile başladı.

17-18 Aralık tarihlerinde 2 gün sürecek olan Yeni Yıl Pazarı sürpriz etkinlikler ve konserlerle belediye binası arkasında başladı. Alanya Belediyesi ve Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı 12. kez kapılarını açtı. 12. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı birçok renkli etkinliğe sahne oluyor. Yabancı vatandaşların geleneklerini yansıttığı hediyelik eşya, yeme içme ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlik; sahne şovları ve konserler eşliğinde gerçekleşiyor. Yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı vatandaşlar etkinlik alanında renkli şovları ve stantları ziyaret ediyor.

Yeni Yıl Pazarı’nın ilk gününde saat 19.00’da Gülşah Tütüncü sahne alacak. Müziği ve dansları ile son yıllarda büyük beğeni toplayan Tütüncü, yerli ve yabancı binlerce misafir için unutulmaz bir konser verecek. Yeni Yıl Pazarı’nın ikinci gününde ise sahneye Göksel Doğançay çıkacak. Cem Karaca’nın solisti ve rock müziğin güçlü sesi Göksel Doğançay etkinliklere renk katacak.