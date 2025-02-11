Antalya’nın Alanya ilçesinde ikamet eden Ukrayna vatandaşı Anhelina Nesterenko isimli kadın, Alanya Müftülüğünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alanya’da İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğüne başvuran Anhelina Nesterenko, İlçe Müftülüğünde İhtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Anhelina Nesterenko’ye özlü bilgiler verildi. Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan’ın konuşmasının ardından Anhelina Nesterenko Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasimi, Müftü İlhan’ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı.

Alanya ilçe Müftüsü İhsan İlhan, İslamiyet’i seçen Ukrayna vatandaşı Anhelina Nesterenko’yu tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.