Alanya’nın ev sahipliği ile 4 gün boyunca gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 500’e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. etapta sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. İlk gün Yeşilöz Mahallesi’nde iki ve üçüncü günü Milli Egemenlik Stadı önünde başlayan yarışlarda sporcular; Tosmur Kavşağı-D-400 Karayolu üzeri Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) güzergahından dönerek 94 kilometre bisiklet sürdü.

Kriteryum yarışları bugün sabah saatlerinde Alanya Öğretmen Evi önünden başlayarak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Meteoroloji önünden turlayarak devam etti. U15 kadın klasmanın Duru Koçak, U17 kadında Ecrin Yağmur Çolakoğlu ve U19 kadınlarda Buse Hatice Ertekin birinci oldu. U15 erkeklerde Yunus Emre Kiraz, U17 erkeklerde Erhan İbrahim Cihan ve U-19 erkeklerde de Ramazan Haktan Sayan ilk sırada tamamladı.

Kriteryum yarışlarında gözde kategorisinde büyük erkek ve büyük kadınlar yer aldı. Herkesin heyecanla beklediği yarışmada büyük kadınlarda geçen sene şampiyon olan Azize Bekar bu yarışmada ipi göğüsleyerek birinci olmayı başardı. Reyhan Yakışır ikinci, Melike Çakır da üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Ramazan Yılmaz birinci, Mustafa Ayyorkun ikinci ve Yunus Emre Yılmaz ise üçüncü olmayı başardı.

Emin Müftüoğlu: "4 gündür şehirde bir hareket oldu"

Yarışın son gününde açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Biliyorsunuz eylül ayının sonunda ekim başında yeni seçim oldu. Önümüzdeki 4 yıllık yeni bir göreve geldik. Yeni dönemimizde yeni sezonun ilk yarışını yine Alanya’mızda yapıyoruz. Yıllardır Alanya sezon açılış yarışları burada oluyor. Burada Alanya iyi bir ev sahipliği yapıyor. başta Kaymakamlığımız, İlçe Spor Müdürümüz ve Alanya Belediyesi koordinasyon içinde gelen sporcularımızı ağırlıyoruz. İlk gün zamana karşı eski Gazipaşa yolunda yaptık, gayet güzel bir parkurdu. Sonra iki gün gençlik merkezi önünden yol yarışlarını yaptık. Toplamda 12 kategoride yaptık. Bugün de kriter ile bitiriyoruz. Gelen sporcuların hepsi çok mutlu olduklarını, bu yeni dönemimizde birçok yeniliğe imza atarak bunların farkındalıklarını da memnuniyetlerini anlattılar ve şehrimizden mutlu bir şekilde ayrılacaklar. Şu ana kadar gayet iyi geçti. Büyük bir olay, büyük bir kaza olmadı. 4 gündür şehirde bir hareket oldu. 500 civarında bisikletçi şehirde 4 gündür dolaştı. Otellerden mutlu kaldılar ve sezonun açılışı anlamında da iyi bir performans gösterdiler" dedi.

"Ülkemizin bisikletteki gelişimini 2028 olimpiyatlarında çok daha iyi göstereceğiz"

Emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sürdüren Başkan Müftüoğlu, "Katılan tüm sporcularımıza, katılan tüm takımlarımıza ve kulüplerine, kulüp başkanlarına ve burada katkı sağlayan bu kulüplerin şehirlerindeki belediye başkanlarımıza, valilerimiz, kaymakamlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Antalya Valiliğimize ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem jandarma hem polis gerekli önlemi aldı. Sağlık açısından da Sağlık İl Müdürlüğü tüm gerekli destekleri verdi. Bisikletin Türkiye’deki geldiği yer çok farklı bir boyuta geldi. 2008’de Cumhurbaşkanlığı turunun televizyonlarda yayınlanmasıyla ülkedeki bisiklet algısı, bisiklete olan bakışı değişti. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. Çünkü himayelerinde Cumhurbaşkanlığı turu en üst seviyeye çıktı ve veledromu ülkemize kazandırdılar. Konya’da bu yıl ilk defa tarihinde uluslararası en büyük yarışı ve Konya’da Uluslar Dünya Kupası’nı yapacağız. Bu yıl Sakarya’da Dünya Şampiyonası yapacağız. 2028’de olimpiyatlarda pist bisikletinde 50 yıl sonra olmak istiyoruz. Geçen yıl Avrupa’da hem gümüş hem bronz madalya kazandık. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da teşekkür etmek istiyoruz. Onun liderliğinde çok iyi şeyler yapıyoruz. Hem organizasyon, hem sportif başarı ve hem de bisikletin tabana yayılması ile ilgili ülkemizde çok büyük gelişmeler oluyor ve 2028 Olimpiyatları’nda bunu çok daha iyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu takdim etti.