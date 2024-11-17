Antalya’da, Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla “Bartok’tan Saygun’a: Türk-Macar Kültür Yılı Buluşması” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Atatürk’ten övgüyle söz ederek, "Macaristan’ın o dönemde tek büyük problemi bir Mustafa Kemal’imizin olmamasıydı. O bizim için çok büyük bir eksikti. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nda topraklarımızın 3’te 2’sini kaybettik" dedi.

Türkiye-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla “Bartok’tan Saygun’a: Türk-Macar Kültür Yılı Buluşması” etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i Alanya Belediyesi Temsil Ağırlama Konağı’nda misafir etti. Büyükelçi Matis’e Alanya’ya özgü lezzetlerden ikram eden Başkan Özçelik, Alanya ipeğinden tablo da hediye etti. Büyükelçi Matis, Alanya Belediyesi Hatıra Defteri’ni imzalayıp, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını yazdı. Akabinde ise Türk ve Macar kültürünün sembol isimleri Béla Bartok ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinden ilhamla düzenlenen “Bartok’tan Saygun’a: Türk-Macar Kültür Yılı Buluşması” programına geçildi. Türk ve Macar kültürleri arasındaki güçlü bağların bir kez daha vurgulandığı etkinlik, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmciler ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki ülkenin ortak tarihine vurgunun yapıldığı gecede, Türk ve Macar sanatçıların eserleri seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Viyolensel Yusuf Çelik ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Piyanist Kenan Tatlıcı da etkinliğe katılanlara müzik ziyafeti sundu.

"İlişkilerimizi güçlendireceğiz’’

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “1923 yılında imzalanan Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın yıl dönümü dolayısıyla 2024 yılı ülkemizde ve Macaristan’da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanıyor. Türkiye ve Macaristan, tarih boyunca kültürel bağlarla birbirine yakın olmuş iki dost ülkedir. Bizler de bu dostluğu geliştirmek ve yaşatmak için bugün bir aradayız. Halklarımızın kurduğu kültürel bağların gelecek nesillere aktarılması bizler için büyük sorumluluktur. Macaristan ile sanattan turizme, eğitimden ticarete kadar pek çok alanda güçlü iş birliklerimiz devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde kardeş şehirlerimiz bulunuyor. Bu şehirler arasında Macaristan’ın Keszthely kenti de var. Belediye olarak kardeş şehir ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Ayrıca büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu organizasyonda kültürlerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. İki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini diliyorum” dedi.

Büyükelçi Matis’ten Atatürk’e övgü

Büyükelçi Viktor Matis ise konuşmasında, “Türk-Macar ilişkileri gerçekten tarihi ve köklü ilişkilerdir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında Atatürk’ün emri üzerine Macaristan’dan pek çok uzman Türkiye’ye geldi ve Türkiye’nin gelişmesinde önemli rol oynadı. Macaristan’ın o dönemde tek büyük problemi bir Mustafa Kemal’imizin olmamasıydı. O bizim için çok büyük bir eksikti. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nda topraklarımızın 3’te 2’sini kaybettik. Macarların 3’te 1’i de başka bir ülkede uyandı. Bundan dolayı tüm dünya gibi Macarlar da Mustafa Kemal Atatürk’e büyük saygı duydular. Vefatından sonra da Macaristan 1 günlük milli yas ilan etti. 1920’lerde ilişkilerimiz çok güçlüydü, 2013’te ise sınıf atladı. 18 Aralık 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız dostluk anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk uluslararası anlaşmaydı. 2024 yılını Türk-Macar Dostluk Yılı ilan ettik. Macaristan’da Türkiye’yi tanıtan 100, burada da Macaristan’ı tanıtan ikinci etkinliği yapıyoruz. Bizim için çok büyük bir gurur” diye konuştu.

Gece, hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi.