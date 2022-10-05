Alanya’da düzenlenen ve önemli turizm acentelerinin katıldığı turizm sezon değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ALTİD Başkanı Sili, “Bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz ki sektörümüzün doğru yön alabilmesi anlamında bir fayda sağlayabilelim” dedi.

Alanya’da düzenlenen ve önemli turizm acentelerinin katıldığı turizm sezon değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ALTİD Başkanı Sili, “Bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz ki sektörümüzün doğru yön alabilmesi anlamında bir fayda sağlayabilelim” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerine yönelik sezon değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili’nin başkanlığında yapılan toplantıda Türkiye’nin önemli turizm acentelerinin yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Farklı kaynak pazarlarda faaliyet gösteren tur operatör temsilcilerini Alanya’da ağırladık. Alanya özelinde değerlendirmelerini dinledik. Hem 2022 sezon değerlendirmesi hem de 2023’e yönelik beklentilerin ne olduğuyla alakalı görüşmelerde bulunduk. Alanya’mıza gelerek bizlere fikir ve düşüncelerini aktaran tur operatör temsilcilerimize ve toplantımıza dahil olup katkıda bulunan üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da belirli dönemlerde bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz ki sektörümüzün doğru yön alabilmesi anlamında bir fayda sağlayabilelim. Çok daha keyifli ve kazançlı, sürdürülebilir bir turizm diliyorum” dedi.