Antalya’nın Alanya ilçesinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havayı fırsata dönüştüren turistler Kleopatra plajına akın etti.

Hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıktığı ilçede yerli ve yabancı turistler güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajına akın etti. Deniz sıcaklığının 18 dereceye çıkmasını değerlendiren bazı vatandaşlar yüzerken, kimi de oltayla balık tuttu. Bazısı da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Sahilde balık tutan Alaaddin Arıkan (48), ‘’Yılın ilk günlerinde hava çok güzel değerlendirmek istedik, sahile indik hem güneşlenelim dedik hem de balığımızı tutalım ama maalesef balığımızı tutamadık. İnsanlar güneşleniyor, turistler tadını çıkarıyor’’ dedi.