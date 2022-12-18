‘Güvenli-Huzurlu Turizm’ projesi çerçevesinde Alanya’ya gelen turistler Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından broşürlerle bilgilendirildi.

‘Güvenli-Huzurlu Turizm’ projesi çerçevesinde Alanya’ya gelen turistler Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından broşürlerle bilgilendirildi.

Alanya’ya gelen turistlerin daha güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri turistlere broşürlerle bilgilendirdi. Turistlere kişisel güvenlikleri ve mal güvenlikleri için kendilerine düşen görevleri hatırlatmak, bir suça maruz kalmamaları için kişisel olarak alabilecekleri tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla İngilizce, Rusça ve Almanca olarak üç dilde 40 bin adet Alanya Kent ve Kale Haritası dağıtıldı. Turistlerin bir rehbere ihtiyaç duymadan ilçeyi gezmelerini sağlamak için içeriğinde ilçenin tarihi, doğa ve kültürel tanıtımı, ihtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşlarının telefon numaraları ve toplu taşıma araçlarının güzergahları ile hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıların bulunduğu Alanya Kent Haritaları turistlerin yoğun olduğu Alanya Kalesi’nde dağıtıldı.