Alanya Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği Tropikal Meyve Festivali, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler, stantlar, atölyeler, yarışmalar ve konserlerle ilgi topladı.

Vatandaşlar eğlence dolu bir pazar günü geçirebilmek için festivalin üçüncü gününe de yoğun ilgi gösterdiler. Sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başlayan son günün ilk konuğu Şef Nevin Us oldu. Şef Nevin Us ‘Tropikal Meyveli Ekmekler’ atölyesini gerçekleştirdi ve katılımcılara birbirinden lezzetli tarifler verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Us’a hediye takdim etti. Ardından festivalin sunucusu ünlü televizyoncu Elif Korkmazel, ‘Sıfır Atık Mutfaklar ve Öneriler’ adlı atölyende vatandaşlarla buluştu. Evlerde çöpe atılan pek çok ürünle neler yapılabileceğini anlatan Korkmazel’e, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak hediye takdim etti.

Festival mutfağında Sevinç ve Akkoyun vardı

Tüm Türkiye’de tanınan ve sevilen şeflerden olan Eyüp Kemal Sevinç, son gün sahneye çıkan isimlerden oldu. Şef Sevinç, tropikal meyvelerin Türk mutfağındaki yeri ile ilgili lezzet dolu bir atölye gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla birlikte programı takip etti. Festivale yoğun ilgi gösteren halka teşekkür eden Başkan Özçelik, Şef Sevinç’e sanatçı Merve Karlı’nın portakal temalı Alanya tablosunu hediye etti. Festivalin son konuğu ise oyuncu, yazar ve televizyon yıldızı Açelya Akkoyun oldu. Alanya’nın Tropikal Mutfağı atölyesi ile lezzetli tarifler veren Akkoyun, izleyicilerin sorularını da yanıtladığı bir söyleşi yaptı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Açelya Akkoyun’un yemeklerini tattı ve sanatçı Merve Karlı imzalı bir tablo hediye etti. Başkan Özçelik ve Açelya Akkoyun, festival mutfağında görev alan Alanya Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine sertifikalarını verdi.

En ağır avokado 760 gram

Festivalin son gününde En Ağır Avokado Yarışması da gerçekleştirildi. 760 gramlık avokadosuyla Ali Hüddoğlu birinci, 605 gramla Sabri Türkyılmaz ikinci ve 551 gramla Recep Karaçomak üçüncü oldu. Kazanan isimlerin ödüllerini Başkan Özçelik takdim etti. Başkan Özçelik, festivalde emeği geçen herkese ve katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.