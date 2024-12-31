Alanya’daki taksicilerle toplantıda bir araya gelen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, taksilerin tertip ve düzenini sağlayacaklarını belirterek, “Hep beraber kuralları belirleyelim ve o kurallara göre çalışalım. Bu sayede hem işini doğru yapan esnaflarımız zarar görmeyecek hem de vatandaşlarımız memnun olacak” dedi.

Başkan Özçelik’i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Oda Başkanı Ali Akkaya, “Alanya’da 883 taksici esnafımız var. Bu da yaklaşık ülkedeki taksicilerin yüzde 1’lik kısmına tekabül ediyor. Elbette bazı sorunlarımız var. Bugün Başkanımızla birlikte bunları konuşacağız. Şehrin her yerinde park etmiş kamyonlar olmasın diye Başkanımızdan bir kamyon garajı istemiştik. Sağ olsun çalışma başlattı ve bu konuyla yakından ilgileniyor. Esnaf arkadaşlarımız bugün başkanımıza sorunlarını bire bir iletecekler. Başkanımızla bundan sonraki süreçte sık sık bir araya geleceğiz ve istişarelerde bulunacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Özçelik: "Alanya’da nasıl taksicilik yapılacağına hep birlikte karar vereceğiz"

Karşılıklı istişare şeklinde geçen toplantıda konuşan Başkan Özçelik, “Bundan sonra siz değerli esnaflarımızla belirli periyotlarla bir araya geleceğiz. Sorunlarınız ve istekleriniz var, bunları biliyoruz. Çözmek için de oda başkanımızla sürekli dirsek teması halinde ilerliyoruz. Öncelikle taksici esnaflarımıza bir düzen getirmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar yapmaması gereken davranışlarda bulunabiliyorlar. Onun için her durağa bir başkan muhakkak belirlemeliyiz. Durağın başkanı kimse oradaki esnafların yaptıklarından o da sorumlu olmalı ve yanlışa dur demeli. Alanya’da nasıl taksicilik yapılacağına hep birlikte karar vereceğiz ve biz de o kararı uygulayacağız. Verdiğimiz kararları madde madde yazalım ve bunlara herkes uysun. Kılık kıyafet ve saç sakal konusunda hep birlikte bu kararları alalım. Biliyorsunuz zabıta birimimizi tamamen yeniden yapılandırıyoruz. Trafik zabıta ekiplerimiz sizleri denetleyecek. Taksimetre açmamış olan ya da belirlediğimiz o kurallara uymayan arkadaşlar önce uyarılacak sonra da cezai işlem uygulanacak. Bu sayede hem işini doğru yapan esnaflarımız zarar görmeyecek hem de vatandaşlarımız memnun olacak” diye konuştu

Taksi duraklarının yerleriyle ilgili de değişiklik yapılması gerektiğini belirten Başkan Özçelik, “Örneğin Mahmutlar gibi mahallelerimizde bir taksi sorunu var. Bazı duraklar bir gün çalışıyor, bir gün çalışmıyor. Bu da genel bir taksi sorunu oluşturuyor. Bunu çözmek için durakları şehir genelinde daha homojen olarak dağıtmalıyız. Bazı durakların yerleri değişirse, hem taksi olmayan yerlerde taksi olur, hem de yoğun taksi olan yerlerdeki esnaflar daha çok gelir elde edebilir. Bu taksi ihtiyacı çözülmezse birileri gelir o açığı doldurur. Orası dolduktan sonra taşmasın diye uğraşırız. Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılan taksi uygulamalarını hepiniz biliyorsunuz. O uygulamalar bu açığı kapatırlar. Kendi aranızda görüşün ve bize bildirin, ona göre bir aksiyon alalım” şeklinde konuştu.

"Borçsuz bir belediye için mücadelemiz sürüyor"

Alanya’da 3-4 taksi durağının yazıhanesi olmadığını bildiklerini belirten Başkan Özçelik, “O duraklarımızın bazılarını fiziki olarak yer olmadığı için yapamadık. Bir yer bulurlarsa yapalım. Tabi işin bir de maddi boyutu var. Göreve geldiğimizden beri başta yakıt olmak üzere pek çok tasarruf uygulamasına gittik. Belediyeyi borçsuz bir hale getirmek için mücadelemiz sürüyor. Biz geçici değil, kalıcı çözümler ve sürdürülebilir bir Belediye hizmeti için çalışıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek buradaki düzeni, tertibi sağlamamız için bize tam yetki verdi. Alanya için çok büyük bir yatırım bütçesi de ayırdı. Biz hep beraber bu düzeni sağlamalıyız” dedi. Başkan Özçelik daha sonra taksicilerin sorularını dinledi ve notlar aldı.

Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası’nın düzenlediği toplantıda, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu, Faruk Konukçu ile Nazmi Zavlak, Oda Başkanı Ali Akkaya, Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Mustafa Ünal, Belediye Meclis Üyeleri ve esnaf yer aldı.