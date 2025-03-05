Alanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Belediye Sosyal Tesisleri İskele Çay Bahçesi personeline atık yönetimi konusunda eğitim verildi.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde Alanya Belediyesi Sosyal Tesisleri İskele Çay Bahçesi personeline yönelik sıfır atık eğitimi düzenlendi. Belediye binasında verilen eğitimode restoranda, yeme-içme alanlarında ve genel kullanım alanlarında oluşan atıkların doğru ayrıştırılması, geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanması, görüntü ve çevre kirliliğini önlemek için etkili atık depolama yöntemleri ele alındı. Ayrıca sıfır atık ve iklim değişikliği farkındalığı oluşması amacıyla iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, iklimin insan faaliyetleri sonucunda nasıl etkilendiği ve sürdürülebilir yaşam becerileri ele alındı. Alanya Belediyesi’nce çevre bilincini artırmaya yönelik başlatılan sıfır atık proje çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.