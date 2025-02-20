Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin denetimler sırasında 2 alışveriş aracını dolduracak kadar son kullanma tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi silinmiş ürünlerin satışını yapan zincir market hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alanya’da halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttükleri denetimler aralıksız sürüyor. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere taviz vermeyen ekipler, rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlere Güllerpınarı Mahallesi’nde devam etti.

Zincir market hakkında yasal işlem başlatıldı

Zabıta ekipleri, daha önce birçok zincir markette denetim gerçekleştirmiş ve yapılan kontrollerde halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere yasal işlem uygulanmıştı. Ayrıca söz konusu işletmeler bir süreliğine ticaretten men edilmişti. Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde yapılan denetimler sırasında bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi silinmiş 2 alışveriş aracını dolduracak kadar ürün tespit edildi. Ürünlere el konulan zincir market hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekiplerinin hem zincir marketlerde hem de fırın, pastane ve restoran gibi işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Öte yandan vatandaşlara, alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve şüpheli durumları 444 82 07 numaralı hatta ve Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuldu.