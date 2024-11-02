Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda aralarında 1 adet uzun namlulu otomatik silahın da bulunduğu 12 adet tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınırken 2’si tutuklandı.

Antalya’da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 12 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 19 adet şarjör, 829 adet tabanca fişeği, 84 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet boş kovan ele geçirildi. Operasyonlarda “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2’si tutuklandı.