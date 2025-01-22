Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 460 yarışmacının 15 tondan fazla atıkla katıldığı yarışmada, kazananlara 50 hediyelik ev eşyası verildi.

Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmaya bu yıl 460 kişi katıldı. Daha yeşil ve daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacını taşıyan yarışmada, 45 gün boyunca 15 ton 834 bin 215 kilogram atık toplandı. Zortaş Geri Dönüşüm Firması sponsorluğundaki yarışmada ilk 50’ye giren yarışmacılar çeşitli ev aletleri kazanırken, toplanan atıklarla ise 5 adet hasta yatağı ve 2 adet tekerlekli sandalye alındı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne alınan yatak ve tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahipleri vatandaşlar için kullanılacak.

‘Ülkemize, dünyamıza ve ekonomimize katkı sağladık’

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir yaptı. Yarışmanın amacının; atıkların en çok oluştuğu mutfaklardaki ayrıştırmanın önemi ile ülkeye ve dünyaya olan ekonomik katkının aşılanması olduğunu vurgulayan Demir, “Sizler sayesinde çok güzel bir farkındalık oluşturuldu. Yarışmacılarımız tarafından 15 ton 834 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplanmıştır. Bu atıkların dönüştürülmesi sonucunda Ülkemize, doğamıza ve ekonomimize 57 bin 195 kilowatt enerji tasarrufu sağlanarak yaklaşık 80 ağacın kesilmesi önlenmiştir. Alanya Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve gelecek dönemlerde de hayata geçireceğimiz projelerimiz ve çalışmalarımız ile bu konuda ülkemizin önde gelen belediyelerinden olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yarışma boyunca destek olan Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyelerimize, tüm değerli mesai arkadaşlarıma ve ZORTAŞ Geri Dönüşüm Firması yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Sınırlı kaynakları daha verimli kullanmak zorundayız

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ise konuşmasında, “Bizim çöp olarak attığımız şeylerin aslında birçoğu geri dönüşüme kazandırılabilir. Doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Bu sınırlı kaynağı önümüzdeki süreçte çok daha verimli kullanmak zorundayız. Enerji ve su kaynakları başta olmak üzere bu konuya dikkat etmeliyiz. Biz Belediye’de doğru ve iyi giden işleri devam ettirmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf ettik. Belediye’nin temizlik ve atık yönetimi çalışmalarını daha iyi seviyeye getirmek istiyoruz. Bunun için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü diye bir birim kurduk. Daha uzmanlaşmış bir ekiple önümüzdeki süreçte büyük tehlike arz edecek olan küresel ısınma konusunda da en azından kendi bölgemizde adımlar atabileceğiz. Bu işleri başarıyla yapan tüm personelimize ve birimlerimize teşekkür ediyorum. Bu farkındalık etkinliğine destek veren tüm katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kazananlar ödüllerini aldı

Konuşmaların ardından yarışmada ilk 50’ye giren katılımcılara protokol üyeleri tarafından hediyeleri ve teşekkür plaketleri verildi. Yarışmada üçüncü olan Huriye Pınarbaşı bulaşık makinesi kazanırken, ikinci Rukiye Dal ise robot süpürge ödülünü aldı. Yarışmayı kazanan ve kurutmalı çamaşır makinesi ödülünü kazanan isim ise Fatma Karagöz oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından yarışmanın sponsoru olan ZORTAŞ Geri Dönüşüm Şirket Müdürü Eyüp Keskin’e Alanya tablosu hediye edildi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ödül törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü ve Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ile Nazmi Zavlak, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karahan, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.