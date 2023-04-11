Vali Ersin Yazıcı, 10 Nisan Polis Günü’nde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis merkezine şehit polislerin isimlerinin verilmesi için düzenlenen törenlere katıldı. Törenlerde konuşan Vali Yazıcı; “Vatan için, bayrak için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin isimleri bu merkezlerimizde ilelebet yaşayacak” dedi.

Türk Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 3 polis merkezine şehit polislerin isimlerinin verilmesi için düzenlenen törenlere katıldı. Törenlere Vali Yazıcı’nın yanı sıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve şehit yakınları katıldı.

“Tüm personelimizin 178’inci yıl dönümlerini kutluyorum”

Programa ilk olarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin adının Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği olarak değiştirilmesi ve Şehitlik Köşesinin açılışı törenine katılarak başlayan Vali Yazıcı; “Alanya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ne şehidimiz Abdullah Ümit Sercan’ın isminin verilmesi için bir aradayız. Bu gün aynı zamanda 10 Nisan Polis Günü. Ben bu münasebetle tüm personelimizin 178’inci yıl dönümlerini kutluyorum. Rabbim nice 178’inci yıllar nasip etsin. Bu güzide teşkilat 178 yıldır büyük Türk milletine hizmet veriyor. Bu güzide teşkilat 178 yıldır hırsıza ve arsıza korku, vatanını ve milletini seven vatandaşa ise güven vererek yoluna devam ediyor. Bu güzide teşkilatımız vatan savunmasında zaman zaman ne yazık ki şehitler veriyor. Bunlardan bir tanesi de bugün adını verdiğimiz şehidimiz Abdullah Ümit Sercan. Tüm emniyet teşkilatımızdan ebediyete irtihal etmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm emniyet personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Şehidimizin ismini bu merkezde ilelebet yaşatacağız. Tekrardan gününüzü kutluyor, binamızın yeni isminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törene protokol üyelerinin yanı sıra şehit Abdullah Ümit Sercan’ın eşi Özay Sercan, oğlu Ali Sercan, annesi Gülten Sercan ve babası Durmuş Ali Sercan katıldı. Vali Yazıcı konuşmasının ardından Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde bulunan Şehitlik Köşesinin açılışını dualarla gerçekleştirdi. Program da şehit ailesiyle de sohbet eden Vali Yazıcı, başsağlığı dileklerini iletti.

“Bu memleketin sizlere verecek bir çakıl taşı dahi yoktur”

Alanya’daki programına Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saray Polis Merkezi Amirliği’nin adının Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirilmesi ve Şehitlik Köşesinin açılış töreniyle devam eden Vali Yazıcı; “Türk polisi 178 yıldır dosta güven verirken, düşmana korku salmaya devam ediyor. Bu büyük teşkilat Alanya’mızda, Antalya’mızda ve yurdun dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması için fedakârca çalışıyor. Ne yazık ki kahraman polislerimiz bu kritik görevleri sırasında vatanımızda gözü olan hain odakların alçak saldırıları sonucu şehit oluyor. Bunu şuradan bir kez daha haykırmak isterim ki, bu memleketin sizlere verecek bir çakıl taşı dahi yoktur. Biz Türkler olarak buraya geldik ve burayı yurt edindik. Şehit kanı ile sulanmış bu toprakları kimseye vermedik, vermeyeceğiz de. Kıyamete kadar da inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Bunu da polisimizle, jandarmamızla ve askerimizle bir arada yapmaya devam edeceğiz. Şehidimiz İbrahim Halil Aksoy’u rahmetle ve minnetle anıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının arsından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri dualarla açılış kurdelesini keserek Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi Amirliği’ndeki Şehitlik Köşesinin açılışını gerçekleştirdi. Vali Yazıcı ayrıca programda şehit İbrahim Halil Aksoy’un eşi Aysun Aksoy, oğulları Mehmet Aksoy ve Cengizhan Aksoy, annesi Emine Aksoy ve babası Mehmet Aksoy ile yakından ilgilenerek devlet ve millet olarak her daim yanlarında olduklarını söyledi.

85 milyon son nefesini verene kadar bu topraklardayız

Program çerçevesinde son olarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nin adının Cumhuriyet Şehit Coşkun Nazilli Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirilmesi ve Şehitlik Köşesinin açılış töreniyle devam eden Vali Yazıcı buradaki konuşmasında şunları kaydetti: “Biz bu toprakları şehit kanlarıyla sulayarak vatan yaptık. Şehit kanı ile sulanmış bu toprakların bir karışını dahi kimseye vermemiz söz konusu olamaz. 85 milyon son nefesini verene kadar bu topraklardayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bunu da askerimizle, jandarmamızla, polisimizle ve Yüce Türk Milletiyle sağlayacağız. Bizden yardım isteyene kapımız da gönlümüzde açık. Ama bize hainlik besleyen herkese de kapılarımız sonuna kadar kapalı. Mübarek ramazan ayındayız. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

“Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır ve olmaya da devam edecek”

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından törene katılan şehit Coşkun Nazilli’nin eşi Ayşegül Nazilli, kızı Gökçe Nazilli, oğlu Göktürk Nazilli, annesi Sultan Nazilli ve babası Nazilli ile sohbet eden Vali Yazıcı; “Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Başımızın tacısınız. Şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır ve olmaya da devam edecek. Tekrardan başınız sağ olsun” dedi.