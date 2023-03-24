Alanya Belediyesi tarafından Kızılcaşehir yolu şarampollerinin beton kaplanması ve mahalle içi yol bakım çalışması yapılıyor.

Alanya Belediyesi, kent genelinde yol bakım onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kızılcaşehir yolu şarampollerinin beton kaplanması ve mahalle içi yol bakım çalışması yapılıyor. Yaklaşık 2 kilometre yolun şarampolü beton kaplama ile yağmur suyuna karşı önlem alınıyor.

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Kızılcaşehir Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yönet, “Mahallemizde Çakal Deresi Yolunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre yolun şarampol betonu dökülmüş olacak. Mahalle içi yol ve bağlantılarında ise bakım çalışması yapılıyor. Tüm bu hizmetleri için Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum” dedi.