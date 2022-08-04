Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Cikcilli Mahallesi’nde yaşayan H.Ş.’nin evinde kenevir bitkisi yetiştirip, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın evindeki saksılarda 5 kök kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi.

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