Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, 7 gün 24 saat görevini büyük bir özveri ile yerine getiren kadın çalışanlarının " Kadındalar Günü’nü" unutmadı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, hastanenin farklı birimlerinde hizmet vermekte olan kadınlarına yerinde ziyaret ederek karanfil dağıttı. Göstermiş oldukları sağlık hizmetlerinden dolayı kadınlara teşekkür eden Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ali Alpay," Kadınlarımız, sağlık alanında önemli bir güce ve öneme sahiptir. Sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan ve hastanemizin yüzde 60 ’ını oluşturan çalışan kadınlarımızla birlikte yan yana omuz omuza çalışmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi de ancak o ülkenin kadınlarının istihdama katılımıyla mümkündür. Gerek ev hayatımızda gerekse iş hayatımızda çok önemli yere sahip olan, her daim varlıklarına muhtaç olduğumuz saygıdeğer kadınlarımızın’ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ‘ en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.