Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod ile uyardığı Alanya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bazı iş yerlerini su bastı, yol üzerinde ağaçlar devrildi, istinat duvarları çöktü. Alanya’da Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak üzerinde bulunan çam ağacının devrilmesi paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu Alanya Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler yol üzerinde bulunan ağacı önce kesti, daha sonra ise yolda bulunan ağaç parçalarını kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Alanya’da gece boyunca etkili olan yağış ve fırtına, Güller Pınarı Mahallesi 306. Sokak’ta bulunan bir binanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bahçe içerisinde bulunan 2 motosiklet, duvarın çökmesi sonucu zarar gördü.

İş yerini su bastı

Alanya’da sağanak yağış etkisini gösterirken, Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde bulunan güzellik merkezini ise su bastı. Sabah iş yerini açmak isteyen vatandaş gördüğü manzara karşısında durumu Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya itfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İş yerine gelen itfaiye erleri, zemin katta bulunan odalardan su birikintilerini boşalttı.

İşletme Müdürü olarak görev yapan Remzi Demirci, "Sabah geldik içerisini 35-40 santim su basmış, yan taraf ve biz de yağmurdan etkilendik. Maddi zararın yanında manevi zarar da var" şeklinde konuştu.