Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adete göle çevirdi. Sağanak yağış nedeniyle yaşanan taşkınlarda bazı evleri, iş yerlerini ve bir okulu su bastı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adete göle çevirdi. Sağanak yağış nedeniyle yaşanan taşkınlarda bazı evleri, iş yerlerini ve bir okulu su bastı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Mahalle, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı işyeri ve evlerde su baskını yaşandı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir iş yerini ve sokağın tamamının su bastığı görüldü. Ayrıca bölgede bulunan Gazi İlköğretim Okulunun zemin katında bulunan sınıfları su bastı. Mahalledeki bazı seraları da su bastığı öğrenildi. Su basan sınıfların su tahliyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, gerekli temizlik işlemlerinin gece boyu süreceği ve eğitimde aksamanın yaşanmayacağı belirtildi. İtfaiye ekipleri ise su basan bir evin su tahliyesini gerçekleştirdi.

“Halılarımın hepsi çöpe gitti”

6 katlı binanın zemin katında yaşayan Nurselam Özkarat, bu yıl üçüncü kez evinin su bastığını söyledi. Giderlerin yetersiz olduğunu belirten Özkarat, “Mağdur oluyoruz. Çocuklarım hasta oluyor. Evi komple su bastı. Yağmur gideri zayıf. Halılarımın hepsi çöpe gitti. Kanepelerin hepsi su aldı” dedi.