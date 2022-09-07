Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, bölge trafik ve şehir içi trafik ekipleri turistler tarafından yoğun ilgi gören safari araçlarını eşzamanlı olarak denetledi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında 142 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kusurlu bulunan 37 araca 37 bin 899 TL ceza yazılırken, 2 safari aracı trafikten men edildi.

Başkan Savran, iş insanlarını ve emekçi çalışanları ziyaret etti

Başkan Savran, iş insanlarını ve emekçi çalışanları ziyaret etti

Alanya’da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37’sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı.

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