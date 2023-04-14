Alanya Belediyesi, Sugözü Mahallesi’nde riskli yapı olarak değerlendirilen bir binayı yıktı.

Alanya’nın Sugözü Mahallesi Türbe Sokak’ta bulunan ve kat maliklerinin isteği üzerine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler ile riskli yapı sınıfına giren bir apartman Alanya Belediyesi tarafından yıkıldı. Can ve mal güvenliği açısından riskli raporu verilen apartman kat maliklerinin binayı boşaltmasının ardından yıkım işlemini Alanya Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi. Daha önce şehirdeki riskli yapılara da müdahale eden Alanya Belediyesi, bir binayı daha yıkarak muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmiş oldu.

Yıkımın ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde şehrimizdeki riskli yapıları yıkmaya devam ediyoruz. Sugözü Mahallesi’nde yer alan riskli bir yapı da ekiplerimiz tarafından yıkıldı ve muhtemel can ve mal kaybının önüne geçmiş olduk. Bu asla taviz vermeyeceğimiz bir konu. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.