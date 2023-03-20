Alanya Belediyesi’nin Ramazan ruhunu yaşattığı Ramazan Meydanı, ilk iftar akşamı olan 23 Mart Perşembe günü kapılarını açıyor.

Alanya Belediyesi, Çarşamba gecesi başlayacak olan ve Perşembe akşamı ilk iftarla birlikte kapılarını açacak olan Ramazan Meydanı’nı hazırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ramazan ayı ile birlikte kapılarını açacak olan ve Ramazan ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanı’mıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

Ramazan ruhu yaşatılacak birbirinden ünlü isimler meydanda vatandaşlarla buluşacak

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı’nda 1 ay boyunca devam edecek olan etkinlikler çerçevesinde, Karagöz Hacivat kukla oyunu, orta oyunu, semazen, sihirbaz, ateşbaz, jonglör, palyaço, çember gösterileri ile ilahi, şiir, söyleşi ve tasavvuf müziği yer alacak.

Etkinlik alanımızda belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edilirken, meydana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de satın alabilecek. Ayrıca meydanda Kaligrafi ve Ebru Sanatı stantları da yer alacak.

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı’nda Hakan Mengüç, Sami Özer, Aytaç Doğan ve quartet, Merve Gülcemal, Agâh, İbrahim Sadri, Uğur Arslan, Murat Belet gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

Ramazan Meydanındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geleneksel hale getirilen Ramazan şenliklerine vatandaşları davet ederek her zaman olduğu gibi yine eski Ramazanları aratmayacaklarını söyledi. Başkan Yücel, “Bu yıl da Belediye yanına kurduğumuz meydanda, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun gelenek ve kültürlerimize ait etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan Meydanında organize edeceğimiz etkinliklerle eski ramazanları aratmayacağız. Her akşam iftardan sonra şenlik alanımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.