Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Alanya’da Ramazan Akşamları programları tüm hızıyla sürüyor. Ramazan ayının son gününe kadar Eski Belediye Binası yanında stantlar, etkinlikler, gösteriler ve müzik söylemleri devam edecek meydana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Alanya Belediyesi’nin Ramazan ayının ruhunu yaşamak, vatandaşların bu mübarek ayda keyifli vakit geçirmesi için hazırladığı ve geleneksel hale gelen Alanya’da Ramazan Akşamları programları tüm hızıyla sürüyor. Ramazan ayının ilk gününde Eski Belediye Binası yanındaki alanda kapılarını açan Ramazan Meydanı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Stantlarda ramazan ruhu yaşatılıyor

Ramazan ayının son günü olan 28 Mart’a kadar vatandaşları ağırlamaya devam edecek meydanda kurulan stantlarla Ramazan Ruhu yaşatılıyor. Birbirinden lezzetli özel tatlar ve hediyelik eşyalar stantlarda vatandaşlarla buluşuyor. Meydandaki alanda oturup içeceklerini içen vatandaşlar keyifli vakit geçirirken, Osmanlı macunu, pamuk şeker, patlamış mısır ve Ramazan şerbeti gibi lezzetleri de tatma fırsatı buluyorlar. Çocuklar için balon şov ve yüz boyama etkinliği de yine meydanda yer alıyor.

Ramazan sahnesi gösterilere ev sahipliği yapıyor

Meydana kurulan sahne her akşam birbirinden farklı gösterilere ev sahipliği yapıyor. Çocukların özellikle düşünüldüğü gösterilerde Belediye Tiyatrosu Masal Anlatımı, Belediye Tiyatrosu Ritim Sahne Gösterisi, Palyaço Bubble Show Gösterisi, Sihirbaz Gösterisi, Çocuk Oyunları, Jonglör Gösterisi, Karagöz ve Hacivat Kukla Gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Her gün gerçekleştirilen farklı müzik söylemleri saat 21.30’da başlıyor. Birbirinden değerli isimleri ve koroları ağırlayan Ramazan Meydanı’nda Özge Öz, Alanya’dan Sesler Korosu, Alanya Faslı Şahane Korosu, Mavi Deniz Türk Halk Korosu, Cüneyt Güzel, Alanya Türkü Dostları Topluluğu, Bedia Akartürk, Tansu Can, İbrahim Sadri, ABKO 18 Mart Oratoryosu, Türkler Güzel Sanatları Lisesi Pop Orkestrası, Alanya’dan Sesler Korosu, Samida, Uğur Arslan, Alanya Gönül Dostları Korosu ve Uğur Önür sahneye çıkacak. Hem ünlü isimleri ağırlayan Ramazan Meydanı hem de Alanya’da müziğe gönül vermiş birçok koroyu da vatandaşlarla buluşturuyor.