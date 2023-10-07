Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, turistlerin daha güvenli ve huzurlu bir tatil geçirebilmeleri için 40 bin adet dört dilde bilgilendirme broşürü ve ilçede rehbere ihtiyaç duymadan gezebilmelerini ağlayacak haritalar dağıttı.

“Güvenli-Huzurlu Turizm” projesi çerçevesinde Alanya ilçesine gelen turistlerin daha güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kişisel güvenlikleri ve mal güvenlikleri için kendilerine düşen görevleri hatırlatmak, olabilecek bir suça maruz kalmamaları için de kişisel olarak alabilecekleri tedbirleri almalarını sağlamak maksadıyla Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak dört dilde 40 bin Alanya Kent ve Kale Haritaları verildi.

Ayrıca turistlere, bir rehbere ihtiyaç duymadan ilçemizi gezmelerini sağlamak için içeriğinde Alanya’nın tarihi, doğa ve kültürel tanıtımı, ihtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşlarının telefon numaraları, toplu taşıma araçlarının güzergahları ve olabilecek hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıların bulunduğu Alanya Kent Haritası dağıtıldı.