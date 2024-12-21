Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde bulunan lüks araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi Çimen otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 07 BVF 496 plakalı Mercedes marka araç aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına dağılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araçtan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.