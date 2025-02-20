Hüküm ve tasarrufu Alanya Belediyesi’ne ait olan, Tosmur Mahallesi’ndeki park alanını işgal eden restoran, kontrollü bir şekilde bulunduğu alandan kaldırıldı.

Alanya Belediyesi ekipleri, Kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Tosmur Mahallesi’nde bulunan restoranın, belediyeye ait 862 metrekarelik alanını işgal ettiğini belirledi. Yapılar, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün talebi ve Alanya Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü koordinesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince polis ile zabıta kontrolünde yıkıldı.

İmarda park alanı olan alan temizlendi

Alanya Belediyesi’ne ait 862 metrekarelik alanı işgal eden restoran ve restorana ait yapılaşma tamamen yıkılarak alan temizlendi. Tosmur Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Tosmur Kavşağı batısı 3. Sokak’taki alanın, imar planında park alanı olarak ayrıldığı belirlendi.

"Kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelemiz devam edecek"

Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak, yapılan incelemeler neticesinde belirlenen işgaliyenin ivedilikle alandan kaldırıldığını belirterek, "Tosmur Mahallesi’nde tespitini gerçekleştirdiğimiz, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait alandaki söz konusu restoranı ekiplerimizle kontrollü bir şekilde alandan kaldırdık. Alanya Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik öncülüğünde kentimizin doğusundan batısına kadar her noktasında kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelemiz devam edecek" dedi.