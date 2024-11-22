Alanya’da tam kapasiteli otopsi işlemleri ve adli tıp hizmetlerinin yapılması için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın daveti üzerine Alanya’da incelemelerde bulunan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hızır Aslıyüksek, otopsi işlemleri ve adli tıp hizmetlerinin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başlayacağını söyledi.

Alanya’da adli tıp hizmetinin daha kapsamlı olarak ve tüm otopsi işlemlerinin yapılması için başlatılan girişimler sonrası Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek; ALKÜ’yü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alanya’daki ilk ziyaretini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a gerçekleştiren Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, ALKÜ Tıp Fakültesinde bu dönem derslerin başladığı Adli Tıp Ana Bilim Dalı eğitimi hakkında da bilgi aldı. Rektörlük makamında yapılan görüşmede Rektör Türkdoğan, ALKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nın yeni akademisyenlerden oluşan kadrosu ile 2024-2025 yılı itibarıyla öğrencilere ders vermeye başladığının bilgisini verdi. Rektör Türkdoğan, Alanya’nın bu konuda tam kapasite ile çalıştığını da belirtti. Yapılan ziyaretlerde, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da yer aldı. Görüşmenin ardından Rektör Türkdoğan günün anısına Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek’e hediye takdim etti.

Başkan Aslıyüksek, Kurum amirleriyle bir araya geldi

Adli Tıp Kurum Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hızır Aslıyüksek ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan beraberindeki heyetle birlikte Alanya Adalet Sarayı’na geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile görüştü. Burada yapılan görüşmenin ardından Başkan Aslıyüksek ve Rektör Türkdoğan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Ziyarette Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve beraberindeki ekip, Başkan Aslıyüksek ve Rektör Türkdoğan ile birlikte adli tıp işlemlerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Alanya’da yeni yılda otopsi işlemleri başlayacak

Rektör Türkdoğan, Alanya’ya tam kapasiteli otopsi işlemleri ve adli tıp biriminin yapılması için 4 aydır yoğun şekilde uğraştıklarını ve Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek’i ziyaret ettiklerini belirtti. Türkdoğan, yapılan girişimler sonucu Aslıyüksek’in Alanya’ya gelmeden önce de Sağlık Bakanlığının Adli Tıp Kurumunda otopsi yapma iznini onaylayıp geldiğinin altını çizdi. Alanya’nın bu konudaki ihtiyacını yerinde anlatma imkânı bulduklarını söyleyen Türkdoğan, “Alanya’mızın böyle işlemlere ne kadar ihtiyacı olduğunu, vatandaşlarımızın ne kadar zorluk çektiğini, hayatlarındaki manen en önemli dönemlerde bu zorlukları aşmalarının ne kadar önemli olduğunu anlattık. Alanya’ya verdiği değer için Adli Tıp Kurum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek nezdinde Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ederim. En geç 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla bütün atamalar tamamlanmış olacak ve tam kapasiteli otopsi ile adli tıp işlemlerine hazır halde bulunacağız. Bu alanın hazırlanmasında emeği geçen Başhekimimiz Sayın Doç. Dr. Yılmaz Güler’e teşekkür ederim. Bu konuda bizleri destekleyen Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a, Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Alanya Kaymakamımız Sayın Dr. Fatih Ürkmezer’e, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin’e, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Sayın Mehmet Şarani Tavlı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

"Hastane olarak hazırız"

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler yaptığı açıklamada, “Açık otopsi yapılabilmesinin Alanya için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu her zaman dile getiriyorduk. Alanya adı itibarıyla ilçe olmasına rağmen Alanya’da il düzeyinde bir yaşam gerçekleşiyor. Hasta yoğunluğu olarak sadece Alanya değil bölgedeki pek çok ilçeye de hitap ediyoruz. Buna bağlı da otopsi ihtiyaçları da yaşanmaktaydı. Bunu gidermek adına başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın girişimleri oldu. Fiziki şartlarımız uygun, hastane ve başhekimlik olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Adli Tıp Kurum Başkanımız Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek bu hizmetin yapılabilmesini uygun gördüler. Kendilerinin de söylemiyle 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla mevcut eksiklikleri de gidererek bu hizmete başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Tam kapasiteli otopsi ve adli tıp hizmeti yapılacak

Alanya’da 2001 yılında açılan Adli Tıp Alanya Şube Başkanlığı, 9 yıl hizmet vermesinin ardından 2010 yılında kapatılmıştı. Alanya’da 2022 yılı Ağustos ayında Adli Tıp Şube Başkanlığının açılmasına onay veren Adli Tıp Kurum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, bu kez de Alanya’daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tam kapasiteli yapılabilmesi için resmi prosedürlerin tamamlandığının müjdesini verdi.