Antalya’nın Alanya ilçesindeki otel ve restoran çalışanlarına yönelik sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, otel ve restoran çalışanlarına yönelik sıfır atık eğitimi düzenlendi. Grand Okan Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, üç otel ve bir restoran personeline atık yönetimi konusunda bilinçlendirme yapıldı. Eğitim kapsamında otellerde katlarda, yeme-içme alanlarında ve genel kullanım alanlarında oluşan atıkların doğru ayrıştırılması, geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanması ve hacim küçültme teknikleri ele alındı. Ayrıca otel personelinin iş süreçlerinde uyguladığı iyi örnekler ile hatalı uygulamalar analiz edilerek, sürdürülebilir çevre yönetimine dikkat çekildi.

Farkındalık kazandırılıyor

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği söz konusu eğitimle çalışanların sıfır atık yaklaşımı, günlük tüketim alışkanlıkları ve atıkların nasıl azaltılabileceği konusunda farkındalık kazanması amaçlandı. Çevre dostu turizm anlayışına katkı sağlayan bu tür eğitimlerin, otel ve restoran sektöründe yaygınlaştırılması hedefleniyor.