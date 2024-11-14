Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz’ı ziyaret ederek engelli vatandaşların toplu taşıma sisteminde yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Görüşmede, Engelsiz Kent Alanya projesinin sürdürülebilirliği açısından toplu taşımada yaşanan aksaklıkların çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, toplu taşıma sisteminde yaşanan sorunların Engelsiz Kent projesinin önündeki en önemli problemlerden biri olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma sistemini kullanırken karşılaştıkları aksaklık ve eksiklikler, projemizin ilerleyişi önündeki en büyük engellerden biri. Bu sorunların çözülmesi hem toplumsal farkındalık hem de erişilebilir bir kent inşa etme yolunda en önemli adımlardan biri olacaktır” dedi.

Şoförler için farkındalık ve empati eğitimleri planlanıyor

Sorunların çözümü için şoförlerin sürece dâhil edilmesinin önemine değinen Konukçu, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi şoförlerine yönelik düzenlenecek olan “Engelli Farkındalığı ve Empati Eğitimi” ile mevcut sorunların daha etkin bir biçimde ele alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

"Tavizsiz ceza uygulaması devam ediyor"

Otobüslerin dijital takip sistemi ve kent kart ile ilgili sunum yapan Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz, kendilerine ulaşan şikâyetleri kamera sistemleri üzerinden incelediklerini ve gerekli durumlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile iş birliği içinde tavizsiz bir ceza uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, engelsiz kent projesini desteklemek, şoförlerin farkındalığının arttırılması ve empati kurabilmesi amacıyla Alanya Belediyesi’nin düzenleyeceği eğitimlere katılım sağlayacaklarını da ifade etti.

Hedef: Herkes için erişilebilir ulaşım

Ziyaret sonunda, engelli bireylerin toplu taşımadan faydalanma konusundaki sıkıntılarının çözülmesi için yapılacak çalışmaların hızlandırılması ve şoförlerin farkındalık seviyesinin artırılması için iş birliğinin devam edeceği mesajı verildi.

Toplantıya; Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, Psikolog İrem Gül Sönmez, Engelsiz Ulaşılabilirlik Sorumlusu Gamze Önal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Zabıtası Barış Arslan, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz ve Kooperatif Genel Sekreteri Vakkas Kavli katıldı.