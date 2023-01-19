Antalya’nın Alanya ilçesinde Ocak ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Büyük dalgalara aldırış etmeyen yabancılar denize girerken, yerli vatandaşlar ise kumsallarda ailesi ve arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkarttı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ocak ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Büyük dalgalara aldırış etmeyen yabancılar denize girerken, yerli vatandaşlar ise kumsallarda ailesi ve arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkarttı.

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini gösteriyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşin kendisini göstermesiyle sahillerde yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşirken, sahil bandında da vatandaşlar güneşin tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 17,8 olarak ölçüldüğü kentte, birkaç gündür süren bulutlu havanın yerine güneşin yüzünü göstermesiyle yerli ve yabancı onlarca vatandaş dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na adeta akın etti. Sahildeki yoğunluğun yanı sıra, büyük dalgalara rağmen denize girenlerin olduğu görüldü. Denize girenlerin genellikle yabancı vatandaşlar olduğu dikkat çekerken, yerli vatandaşlar ise güneşin tadını çıkarttı. Ailesi ve arkadaşlarıyla sahile gelenlerin ise kumsallarda sohbet ederek vakit geçirdiği görüldü.

"Güneş açtıktan sonra herkes buraya akın ediyor"

Kleopatra Plajı’nda işletmecilik yapan Özkan Şimşek, "19 Ocak 2023 tarihinde şu anda 17 derecelik bir sıcağın altındayız. Yüksek kesimlere kar yağdığını görüyoruz fakat güneşli havanın ve denizin tadını yerli ve yabancı vatandaşlar çıkartıyorlar. Güneşli hava olduğu sürece yabancılar sürekli denize akın ediyorlar. Ayrıca deniz bugün dalgalı olmasına rağmen denize girenler var. Havanın sadece güneş açması önemli. Güneş açtıktan sonra herkes buraya akın ediyor. Yerli vatandaşlar da gördüğünüz gibi aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkartıyor" dedi.