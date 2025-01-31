Normal doğumu teşvik etmek ve sezaryen oranlarını azaltmaya yönelik bilimsel ve stratejik yaklaşımları ele almak amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ’normal doğum’ konulu bir sempozyum düzenledi.

Anne ve bebek sağlığı için normal doğumu destekleyen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bilimsel veriler ışığında doğum hizmetleri hakkında anneleri bilinçlendirmek ve doğum sürecini daha sağlıklı hale getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının “Doğal Olan Normal Doğum” eylem planı kapsamında hastanenin konferans salonunda düzenlenen panel Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mesut Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Yıldırım, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine değindikten sonra sözü değerli konuşmacılara bıraktı. Panelin ilk oturumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Deniz’in moderatörlüğünde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Köle, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Rahşan Eyüp Doğan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Aksoy’un detaylı sunumu ile başladı. İlk oturumda katılımcılara normal doğum eylem planı kapsamında Türkiye istatistikleri ve 2025 eylem planı, doğum süreci ve normal doğumun anne açısından avantajları, sezaryen endikasyonlarını ve sonrasında olabilecek riskleri hakkında bilgi verdi.

3 oturumdan oluşan panelin 2. oturumu Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Birgül Livaoğlu Say’ın moderatörlüğünde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Çalışkan ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özden Aksu Sayman sunumu ile devam etti. Bilimsel çalışmaların ele alındığı panelde sezaryen yoluyla doğan bebeklerin astım, alerjik rinit, inflamatuar bağırsak hastalığına yakalanma durumlarının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek doğum şeklinin yenidoğan ve çocukluk dönemindeki etkileri, doğum sonu dönemde anne sütü ve başarılı emzirmenin önemi konuları konuşuldu.

Son oturum Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurdan Yılmaz’ın moderatörlüğünde Gebe Okulu Sorumlusu Ebe Ayşe Başar Akdoğan ve Doğumhane Sorumlusu Ebe Hayriye Şahin’in sunumuyla sona erdi. 3. oturumda katılımcılara; doğuma hazırlık sürecinde gebe okullarının rolünü, normal doğum sürecinde ebelerin rolü konuları ele alındı. Katılımcılar tarafından panel ilgiyle takip edildi. Gün boyu süren sempozyum verimli bir şekilde tamamlandı. Etkinlik sonunda, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.