Antalya’nın Alanya ilçesinde, türüne az rastlanan mekik kelebeği Alâeddin Keykubat Üniversitesi’nin Kampüsünde görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Alâeddin Keykubat Üniversitesi kampüsünde, genellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen, kamuflaj desenli, türüne az rastlanan mekik kelebeği görüntülendi. Görenleri şaşkına çeviren mekik kelebeğinin renkleri ise görenleri hayrete düşürdü.

Gece uçabilen mekik kelebeği, genellikle sebze yaprakları ve geniş yapraklı ağaçlardan faydalanarak hayatta kalabiliyor. Öte yandan mekik kelebeğinin tropikal iklimlerde yaşadığı bilinirken, dünyada ilk kez Hawaii’de görüntülendiği, yakın zamanlarda ise Türkiye’nin Antalya, Giresun ve Muğla gibi şehirlerinde farklı zaman dilimlerinde görüldüğü biliniyor.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Alâeddin Keykubat Üniversitesinde görevli olarak çalışan Servet Çolak, "Kelebeğin çok farklı, kamuflaj desenli olduğunu gördüm. Daha sonra telefonla fotoğrafını çektim, küçük bir araştırma yaptım. Mekik kelebeği olduğunu ve ender rastlanan bir türe ait olduğunu öğrendim" dedi. Başka yerlerde gördüğü kelebeklerden farklı olduğunu söyleyen Çolak, "Başka yerlerde çok tür kelebek gördüm ama bu tür kelebeği hiç görmemiştim, burada yeni gördüm ve ender olduğunu anladım, yetkililerimize bildirdim. Böyle bir kelebeği gördüğüm için de kendimi şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.

Mekik kelebeği ile ilgili konuşan Veteriner Hekim Deniz Koray Gülsoy, "Öncelikle bu kelebek, halk arasında kamuflaj olarak bahsedilen kelebek türü, misket kelebeği. Normalde tropikal bölgelerde yaşıyor, dünyada küresel ısınma ve havaların ısınmasıyla beraber artık yurdumuzda nadir de olsa belli başlı bölgelerde görülmeye başlandı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülüyor. Artık küresel ısınmayla beraber sıcaklıklar kuzeye doğru ılıman iklim oluşmaya başladı. Mevsimler geçişleri artık çok keskin değil, yumuşak bir geçiş devam ediyor. Geceleri avlandığını görüyoruz. Beslenme türleri genellikle zirai ürünler ile geniş yapraklı bitkiler, sebzeler, bazı sarmaşık türleri zakkum gibi bizim bölgelerde bulunan bitkilerle onların yaprakları ile besleniyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar için herhangi bir sıkıntı yok"

Halk arasında sorulan en çok sorulardan birisi olan ’zararlı mı’ ifadesine de açıklık getiren Gülsoy, "İnsanlar için bir zararı yok ama olur da ileride bir çoğalma ya da bir popülasyon ile artış görülürse tabii ki zirai ürünlerdeki artışından dolayı yapraklara vereceği zarar ürünlerin olgunlaşmasını engelleyebilir. Ama şu an çok nadir durumdalar; tek tük görülüyor, insanlar için şu an için bir sıkıntı görülmedi" dedi.