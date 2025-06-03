Antalya’nın Alanya ilçesinde Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirlenen kriterlere sahip işletmelere verdiği Mavi Bayrak için gerçekleştirilen denetimler tamamlandı. 67 tesis plajı, 7 halk plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina işletmesi denetlenirken, En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri alanında ödül beşinci kez üst üste Alanya’nın oldu.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül olan ‘Mavi Bayrak’ için Alanya’da yapılan denetimler son buldu. Mavi Bayrak yerel sorumlusu olan Alanya Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya Turizm Danışma Bürosu tarafından kentte 67 tesis plajı, 4 turizm teknesi ve 1 marina işletmesi denetlendi. Ayrıca Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliği ile çalışmalarını sürdüren Damlataş Halk Plajı, Engelsiz Yaşam Alanı Halk Plajı, Kleopatra Doğu Halk Plajı, Kleopatra Batı Halk Plajı, Keykubat Batı Halk Plajı, Keykubat Doğu Halk Plajı ve Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı’nın da denetimleri tamamlandı.

Türkiye yeniden dünya üçüncüsü

Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısını artırmaya devam ederek, programa dahil olan ülkeler arasında yeniden dünya üçüncüsü oldu. Yapılan değerlendirmeler sonrasında bu yıl Türkiye’de 577 plaj, 29 marina ve 8 bireysel yat ile 18 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. Antalya ise 233 plaj, 6 marina ve 13 turizm teknesi ile Türkiye özelinde birinci sırada yer aldı. Denetimler esnasında tesisler, halk plajları, marinalar ve turizm teknelerinin Mavi Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu doğrulanarak, sezon boyunca Mavi Bayraklı plaj olarak faaliyet gösterecek bu tesislere kriterlere uymaları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Ödül 5. kez Alanya’nın oldu

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, bir kez daha ödüle layık görüldü. Alanya Belediyesi, "Sürdürülebilir Mavi" kavramını destekleyen çevre eğitim etkinliklerini düzenlemesi dolayısıyla TÜRÇEV tarafından düzenlenen En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri’nde 5. kez üst üste ödüle layık görüldü.