Antalya’nın Alanya ilçesinde Büyükşehir ekipleri ulaşımda aksama olmaması için aralıksız çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kuzeyinde kar, güneyde ise heyelan ve göçükle mücadele ediyor. Bir haftadır Alanya’yı etkisi altına alan şiddetli yağış Toroslar’da kar yağışını da beraberinde getirdi. 7/24 teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Kırsal Alan ekipleri, ilçenin kuzey, doğu ve batısında çalışmalarını sürdürüyor.

Taşatan grup yolu, Hacıbeleni ve Erikçiler bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yolda kar küreme ve yola düşen taşları temizleme çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan Gümüşkavak ve Çamlıca yollarında göçük ve heyelan nedeniyle bozulan bölümler temizlendi, dolgu çalışması yapıldı. Bıçakçı mahallesi grup yolunda ise heyelan nedeniyle yola düşen taş ve molozlar temizlendi.