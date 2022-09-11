Antalya Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Konserleri’nin ikincisi Avsallar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Kubat’ın sahne aldığı konser geç saatlere kadar coşku içerisinde devam etti.

Antalya Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Konserleri’nin ikincisi Avsallar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Kubat’ın sahne aldığı konser geç saatlere kadar coşku içerisinde devam etti.

Avsallar Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenen konserde şarkıları ve türküleri ile sevilen sanatçı Kubat sahne aldı. Konsere, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Batı Alanya’ya müjde üstüne müjde

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasında, “Payallar Mahallemizde eski belediye hizmet binasını yenileyerek üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için Etüt Merkezi yapıyoruz. Bu eğitim öğretim yılında hizmete açacağız. Okurcalar Mahallemizde Huzurevi projemiz devam ediyor. Bir Alanya markası oluşturmak hedefiyle Okurcalar Mahallemize yapımına başladığımız Su Üretim ve Dolum Fabrikamızın inşaatı hızla ilerliyor. Payallar - Türkler- Konaklı Mahalleleri arasında sahil bandı bisiklet ve yürüyüş yolu projemize başladık. Elikesik Mahallemizde Hobi Bahçesi ve Botanik Bahçe Projemizi hayata geçireceğiz. İhale aşamasında. İhalesi tamamlanır tamamlanmaz çalışmalara başlayacağız. Konaklı Mahallemize bölge gençlerimiz için bir Spor Kompleksi projemizi kazandıracağız. Hafriyat çalışmalarımız devam ediyor. 25 bin metrekare alana yapacağımız Konaklı Spor Kompleksinde 15 bin kişilik stadyum, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, 150 kişilik konaklama tesisi, veledrom pisti olacak ve birçok atletizm sporları burada yapılabilecek. Batı bölgemizde şu an parklardan yol çalışmasına, alt yapıdan asfaltlama çalışmalarına kadar birçok çalışma yürütüyoruz. Batı mahallerimizin yaylalarına şu an 20 km sathi asfalt yapıyoruz. Tamamlanmak üzere. Avsallar Mahallemizde yaşanan ikili eğitim sorununu çözerek Halıcı Orhan İlkokulunu hayata geçirdik. Batı bölgesi mahallerimizin yayları için bir sağlık ocağı planlıyoruz. İnşallah projeyi 1 ay içerisinde tamamlayacağız. Ayrıca yaylalarda su deposu ve sosyal donatı alanları yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Konser geç saatlere kadar coşku ile devam ederken, vatandaşlar Kubat’ın en sevilen şarkıları eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadılar. Başkan Yücel geceye renk katan Kubat’a ipek kozasından tablo ve plaket hediye ederek teşekkür etti.