Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğinde 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında öğrencilere yönelik çevreci etkinlik gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi bünyesinde hizmet veren Rüya İpekten Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde öğrencilere sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği, endüstrilerin atık yüklerinin azaltılması ve çevre kirliliğine etkisi bulunan faktörlerin minimize edilmesi konularında etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda çevreyi ve doğayı koruma ile kâğıt atıklarımızı yeniden kullanılabilir hale getirmek amaçlı toplandı.

"Dünya hepimizin evi"

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, “Bugün Rüya İpekten Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’ndeyiz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin sıfır atıkla yaptıkları çalışmaları yerinde gördük ve hep beraber bu konuyla ilgili küçük bir bilgilendirme çalışması yaptık. Çocuklarımızın geri dönüşüm ve kaynakların doğru kullanımındaki farkındalığı hususunda güzel bir etkinlik oldu. Gereksiz yere kullanılan her türlü enerjinin ve materyallerin yaşam alanlarının kaybedilmesine neden olacağından ‘dünya hepimizin evi’ mantığıyla dünyamızı daha sağlıklı ve yaşanır hale getirmek için katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

"Farkındalığa açık olmalıyız"

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ise, Enerji ve Tasarruf Haftası kapsamında Atma Dönüştür Projesi ile çocukların iki yıldır biriktirerek hem geri dönüştürdükleri atıkları hem de dönüştürülebilen atıkları teslim ettiklerini belirterek, "Bütün vatandaşlarımızı ve velilerimizi farkındalığa açık olmaya davet ediyorum. Buradan velilerimize ve öğrencilerimize her kâğıdın atık olmadığını ve atmayıp dönüştürmemiz gerektiğini hatırlatmak ister ve bu farkındalığa katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.