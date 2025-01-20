Alanya Belediyesi ekipleri Yaylakonak, Süleymanlar ve Türktaş mahallelerinde yürüttüğü yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Alanya Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yol ve altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ve Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, hafta sonunda Yaylakonak, Süleymanlar ve Türktaş mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip etti. Denetimler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ünlü ve Zavlak, çalışmaların detaylarını paylaşırken, bölge halkına hizmetlerin en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini verdi.

“Alanya’nın her noktasına ulaşacağız”

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Kırsal mahallelerimizde yol ve altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Alanya’nın her noktasına ulaşmayı ve hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini önceliklendirerek altyapı ve ulaşım konularında kalıcı çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmetler devam edecek

Zavlak, Alanya Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşam durumlarını iyileştirmek adına planlı ve kararlı çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür etti.