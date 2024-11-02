Antalya’nın Alanya ilçesinde birden fazla suçla, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, birçok suç ve 11 ayrı dosyadan 21 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 13 bin 240 TL adli para cezası ile aranan K. C. Ç., 4 ayrı dosyadan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası ile aranan B. M., 3 ayrı dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. isimli şahısları takip sonucu yakaladı. İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.