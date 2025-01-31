Alanya Belediyesi, kentin muhtelif yerlerindeki kaçak "portakal büfeleri"ni kaldırmaya başladı.

Alanya Belediyesi, kaçak yapıları tespit ederek, müdahale ediyor. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Caddesi’ndeki bir portakal büfenin kaçak olduğu tespit edildi. Büfe belediye birimlerine bağlı ekiplerce zabıta kontrolünde kaldırıldı. Kaldırılma işlemi esnasında Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal da alanda hazır bulundu.

"Kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceğiz"

Yapılan araştırmalar neticesinde birden fazla kaçak büfe tespit ettiklerini ve bugünden itibaren bunları kaldırma işlemine başladıklarını ifade eden Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in büyük özen gösterdiği, bizlerin de üzerinde dikkatle durduğu kaçak yapılarla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimizce kaçak olduğu tespit edilen portakal büfeleri kaldırmaya başladık. Bugünden itibaren tespit ettiğimiz büfeleri ivedilikle kaldıracağız. Kentimizin hiçbir noktasında kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz" dedi.