Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, çalıştığı restorandan çıkarıldıktan sonra aralarında çıkan sözlü tartışmadan sonra eski müdürünü bacağından bıçakladı. Olayda yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde bulunan Tavuk Dünyası isimli restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı işyerinden çıkarılan M. G. (27), restoran müdürü Ü. N. (33) ile sabah saatlerinde işyerinde görüştü. Konuşma tartışmaya dönünce M. G.(27) yanında getirdiği bıçakla Ü. N’nin bacağından defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Ü. N.’ye ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinden ayrılan M. G’yi yakalamak için çalışma başlattı.