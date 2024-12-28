Antalya’nın Alanya ilçesinde emniyet ekipleri huzur ve güveni tesis etmek amacıyla uygulama yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde ve işletmelerde Türkiye huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 366 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 14 yabancı kişi ise incelendi. Emniyet Müdürlüğü’nün araçlara yönelik uygulamasında 43 aracı kontrol ederken, 1 araca ise bin 506 lira idari yaptırım uygulandı.

Uygulama haricinde 2 iddia bayisi, 3 tekel bayi 2 nargile kafe, 9 metruk bina, 11 park ve sahil bandı kontrol edilip herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.