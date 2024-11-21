Alanya’da geçen kış döneminde meydana gelen heyelan sonrası kısmen kapanan Süleymanlar Mahallesi’ndeki yol, belediye ekiplerinin yaz boyunca yaptığı genişletme çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde hizmete açılıyor.

Geçtiğimiz kış ayında, Alanya’nın Süleymanlar Mahallesi’nde sağanak yağışların ardından Engin Mevkiindeki bağlantı yolunun 350 metrelik kısmında heyelan olayı yaşanmış ve yol kısmen trafiğe kapanarak, kullanılmaz hale gelmişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespit ve incelemeler sonrası, yolun genişleterek açılması için çalışma başlatıldı. Yolun kapanan kısmının açılması ve önümüzdeki süreçte yaşanacak afetlerin de önüne geçebilmek adına ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yol, daha geniş ve güvenli bir şekilde trafiğe açılarak, bölge halkının hizmetine sunulacak.