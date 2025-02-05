Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’nde, toplu ulaşım sürücülerine yönelik seminer düzenlendi. Eğitime katılan sürücülere sertifika takdim eden Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ulaşıma kavuşması için sürücülere yönelik eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Birimi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Alanya Trafik Eğitim Derneği iş birliğinde Alanya’daki toplu taşıma sürücülerine yolcu güvenliği ve güvenli sürüş konularında seminer verildi. Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimde; trafikteki sürücülerin, yayaların ve yolcuların güvenliği için kurallara uymaları, levhaların anlamlarını bilmenin önemi, trafik cezaları, toplu taşıma araçlarında yolcu güvenliği, güvenli sürüş ve trafik ortamında saygılı davranışlar sergilemeleri gibi pek konuda eğitimler verildi. Alanya’daki halk otobüsü sürücülerinin katıldığı eğitim, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Bilge Toksöz, Jandarma Trafik Kısım Komutanı Yalçın Korkmaz ve Jandarma Trafik Personeli Ayten Bircan Arat tarafından gerçekleştirildi.

"Sürücülerin eğitimine önem veriyoruz"

Seminere katılan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu eğitimi tamamlayan sürücülere sertifikalarını takdim etti. Sürücülerle sohbet eden ve hem vatandaşların beklentilerini anlatan hem de sürücülerin taleplerini dinleyen Konukçu, "Alanya Belediyesi olarak kentimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Alanya’da toplu taşımanın daha düzenli hale gelmesi için sürücülerin eğitimine önem veriyoruz. Elbette sürücülerimiz yeni kurallar konusunda ve güncellenen pek çok bilgi de zaman zaman eksik kalabiliyorlar. Bu eğitimleri devamlı hale getirerek vatandaşlarımızın daha konforlu bir toplu ulaşıma kavuşmasını amaçlıyoruz. Sürücülerimizin bilgilerini tekrar tekrar güncelleyerek bu bilgileri davranışa dönüştürmelerini talep ediyoruz. Sahada çalışan jandarma arkadaşlarla birlikte dışarıdan bir üçüncü gözün bu eğitimi vermesi de çok kıymetli. Kurulduğu günden beri 329 bin 168 kişiye eğitim veren bu merkezimizde bundan sonraki süreçte halk otobüsü sürücülerimize uzman personeller tarafından düzenli olarak seminer vermeye devam edeceğiz" dedi.

Program, katılımcıların sertifikalarını alması ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken, sürücüler eğitimlerin çok yararlı olduğunu ve önümüzdeki süreçte devam etmesini istediklerini belirtti.