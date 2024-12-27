Alanya’da yaşayan vatandaşların, sosyo-ekonomik yaşam kalitesinin artması ve Alanya Belediyesi’nin sosyal tesislerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için Halk Kart Mobil Uygulaması, 1 Ocak itibariyle kullanıma açılıyor. Halk Kart ile Alanya’da ikamet eden vatandaşlar belediye sosyal tesislerinden indirimli olarak faydalanacak ve pek çok avantaja sahip olacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in İskele Çay Bahçesi açılışında vatandaşlara müjdelediği Halk Kart, 1 Ocak itibariyle kullanıma açılıyor. Alanya Belediyesi Halk Kart projesi, kentte yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ekonomik yüklerini hafifletmek ve belediye sosyal tesislerinden daha geniş bir kitleye hizmet sunabilmek amacıyla hayata geçirildi. Alanya’da ikamet eden vatandaşların sosyo-ekonomik yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların Belediye’nin sosyal tesislerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla ‘Alanya Belediyesi Halk Kart Mobil Uygulaması’ hizmete giriyor.

"Halk kart pek çok ayrıcalık sunuyor"

Alanya Belediyesi sosyal tesisleri hizmete girdiğinden bu yana ‘Halk Kart’ indirimli fiyatları uygulanmaktaydı. 1 Ocak itibariyle bu avantajlardan yararlanılmaya devam edilebilmesi için vatandaşların Alanya Belediyesi Mobil Uygulaması üzerinden Halk Kart kayıtlarını oluşturarak, ödeme anında kasalara QR kodlarını ibraz etmeleri gerekecek. Bu sayede vatandaşlar indirimli fiyatlardan yararlanmaya devam edecek. Ayrıca Halk Kart uygulaması sadece belediye sosyal tesislerinde değil, yakın tarihte başlatılacak protokol kapsamında yerel işletmelerde de indirim imkanı sunacak. Söz konusu uygulama hem şehirdeki ekonomiyi destekleyecek hem de vatandaşların tasarruf etmesine imkan sağlayacak.

Hem uygulama hem de fiziksel kart şeklinde kullanılabilecek

Halk Kart, dijital bir uygulama ve fiziksel kart şeklinde kullanılabilecek. Vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin mobil uygulaması içerisinde bulunan Halk Kart bölümünden kayıt oluşturup fiziksel karta ihtiyaç duymadan avantajlı fiyatlardan faydalanabilecek. Akıllı telefona sahip olmayan vatandaşlar ise Belediye Çözüm Masası’na kimlikleri ile şahsen başvuru yaparak fiziksel kartlarını alabilecekler.

Halk kart alma şartları

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, T.C. kimlik numarasına kayıtlı vatandaşlar, Alanya’da eğitim gören ve belediyenin ‘Kampüs Alanya’ mobil uygulamasına kayıtlı üniversite öğrencileri, Alanya’da ikamet tezkeresi bulunan ve kendilerine Yabancı Kimlik Numarası verilmiş olan yerleşik yabancılar ‘Halk Kart’ alabilecek.