Antalya’da Akdeniz Gençlik Derneği’nce yürütülen ALBÜS Projesi kapsamında 240 gönüllü genç sahil şeridini çöplerden arındırdı.

Pazar günü Alanya’da geniş katılımlı sahil temizleme etkinliği düzenlendi. Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu ve Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, gönüllülerle bir araya geldi. 240 gönüllü genç, Eski Alanya Belediye Binası’ndan başlayıp, Çimen Otel önüne kadar olan sahil şeridini çöplerden arındırdı. Plastik atıklar, sigara izmaritleri ve çevreye zararlı maddeler titizlikle toplanarak, 87 torba çöp doğadan uzaklaştırıldı. Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Asrın Ateşoğlu, gençlerle birlikte çöp toplayıp, etkinliğe destek verdi.

"Sürdürülebilir bir çevre hareketi"

ALBÜS Projesi kapsamında her iki haftada bir düzenlenecek etkinliklerle, Alanya sahilleri ve doğal alanlarının korunmasına yönelik sürdürülebilir bir çevre hareketi başlatıldı. ALBÜS Proje Koordinatörü Muhittin Alp, "ALBÜS ile gençler, çevre bilinci başta olmak üzere birçok toplumsal soruna çözüm üretmek için harekete geçiyor. Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle gençlerin doğaya, yaşadıkları şehre ve topluma katkı sunmalarını sağlayacağız" dedi. Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu gençlere çevreye duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, "Geniş çaplı bir farkındalık oluşturdunuz. Bir dahaki etkinliğe biz de katılmak istiyoruz. Elinize emeğinize sağlık, iyi ki varsınız" diye konuştu. Koçak ise, "Çok iyi örgütlenip çok önemli bir farkındalık çalışması yaptınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok mutlu olduk" dedi.