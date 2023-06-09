Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde hayata geçirilen Genç Kalemler Projesi’nde başarı gösteren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Alanya’daki öğrencileri okumaya, yazmaya özendirmek ve yerel medyanın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan, Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ortaklığında hayata geçilen Genç Kalemler Projesi’nde başarı sağlayan 138 öğrenci ödüllerini Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ve Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AGC Başkanı ve AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun, AGC Yönetim Kurulu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

‘Bize kalemi güçlü gençler lazım’

Törenin açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı Gaye Coşkun projenin anlam ve önemine dikkat çekti. Coşkun konuşmasında, “Alanya Gazeteciler Cemiyeti sosyal sorumluluk projelerinde severek yer almaktadır. Konu eğitim olunca daha da hassas oluyoruz. Genç Kalemler Projesi de bizim önerimizle hazırlanan, değerli bir proje. Çünkü biz gazetecilere yazı yazabilen kalemi güçlü gençler, okuduğunu anlayan bireyler lazım. Bugün burada bulunan öğrencilerimizin eserleri gazetelerimizde yayınlandı ve onlar küçük bir gazetecilik yaptı. Gelecek yıllarda bu projeye katılımın artması için öğrencilerimiz teşvik etmek istedik. Aileler de buraya gelip çocuklarının başarısıyla mutlu oldular. Ailelerimizden isteğim çocuklarını okumaya ve yazmaya teşvik etsinler. Bizim kendimizi ifade etmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘Taklit etmiyor ilkleri yapıyoruz’

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’da konuşmasında gerçekleştirdikleri projeler ile ilklere imza attıklarını vurguladı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı; “Bu projemizin fikir babası Alanya Gazeteciler Cemiyeti’dir. Bizlere geldiklerinde heyecanlı bir proje olduğu fark ederek kaymakamlıkla iş birliği yaparak projeyi başlattık. Bizim hedefimiz, kültürümüzle, geleneğimizle yaşamak. Alanya’ya gelen yabancı misafirlerimize de bu yazılarla bunu göstermek. Biz öğrencilerimizin yazılarından en değerli olanları seçtik ve gazetelerimizde yayınladık. Bize çok tebrik geldi, çünkü biz taklit etmeyi değil ilkleri yapmayı istiyoruz. Biz geçen haftada Medya Akademisini de başlatarak medya sektörü üzerine söyleşiler gerçekleştirdik. Bizim hedefimiz eğitimi daha yukarıya taşınmak. Biz bunun için çalıyoruz ve çalışacağız.”

Etkinlik ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.