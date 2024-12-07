Antalya’nın Alanya ilçesinde 14 yıldır devam eden ve 2 gün devam edecek olan geleneksel Noel pazarı bugün kapılarını misafirlere açtı.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, Alanya Belediyesi’nin koordine ettiği ve 14 yıldır devam eden geleneksel Noel pazarı bugün itibarıyla kapılarını yerli ve yabancı misafirlere açtı. Alanya Belediye binasının arkasında kurulan etkinlik alanında pazarın bugün ve yarın olmak üzere iki gün devam edeceği öğrenildi. Etkinlik alanına yerli ve yabancı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Noel pazarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Huzuru ve barışı daha yukarılara taşımak için geleneksel Noel pazarının kurulduğunu aktaran Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "132 ülkeden, 50 binden fazla misafirin olduğu Alanya, artık uluslararası bir şehir ve pek çok kültürün bir arada olduğu huzur ve barış kenti haline geldi. Huzuru ve barışı daha yukarıya çıkarabilmek adına bu Noel pazarı etkinliğini devam ettiriyoruz. Bu sene 14.’sünü bu meydanlarda kuruyoruz. Alanya adına bunu hem başlatanlara hem de devam ettirenlere teşekkür ederim. Biz de sonuna kadar devam ettireceğiz. Birliktelik ve bir arada olma adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Alanya dünyaya örnek şehir"

Alanya’nın dünyaya örnek bir şehir olduğunu belirten Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise, "Noel pazarı çok coşkulu geçiyor. Yabancılar meclisinin organize ettiği Noel pazarında bir amacımız var, esas hedefimiz Alanya’da yabancı derneklerin kurmuş olduğu stantlarda havuzda biriken para ile Alanya’da bulunan engelliler derneğine büyük bir katkıda bulunuruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı vatandaşlar, etkinlikte giydikleri kıyafetler ile Noel pazarında renkli görüntüler oluşturdu.