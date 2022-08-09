Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Salı Pazarı’nda 4 bin kişilik aşure ikram edildi.

Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Salı Pazarı’nda 4 bin kişilik aşure ikram edildi.

Alanya Belediyesi geleneksel hale getirdiği buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40’a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk ve bereketin simgesi aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Salı Pazarı’nda kurulan alanda, 4 bin kişi için hazırlanan aşureler, 09.30’dan itibaren vatandaşlara ikram edildi. İkram etkinliğine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda başkanları ile çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

“4 bin vatandaşımıza ikramda bulunduk”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bu değerleri korumak ve yaşatmak da bizlerin görevleri arasında yer alıyor. Bugün hazırladığımız 4 bin kişilik aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik. Geleneğimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımızın Muharrem Ayı’nı tebrik ediyor, aşure programımıza katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.