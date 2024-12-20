Antalya’nın Alanya ilçesinde gece apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Öğretmenler Sokağı’ndaki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, yanan mumdan çıkan kıvılcım kanepeyi tutuşturdu. Evde yalnız yaşayan Mehmet C. ise alevlere önce kendisi müdahale etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe neden olan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.