Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu olarak Galip Dere Halk Plajı’nda yılda 4 kez, 4 mevsimi temsilen; aynı koordinat aralıklarında izleme ve temizlik çalışması yapıyor.

Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu olarak Galip Dere Halk Plajı’nda yılda 4 kez, 4 mevsimi temsilen; aynı koordinat aralıklarında izleme ve temizlik çalışması yapıyor.

Bu mevsimde yapılan çalışmayı Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü TCSG-92 Bot Komutanı İlker Keskin ekibi ile gerçekleştirdi. Çalışma sırasında yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, “Deniz Çöpleri İzleme Programı, deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık oluştururken vatandaş topluluklarını ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile birlikte plajda çöp toplama etkinliğine katıldık. Çöpleri sınıflandırarak ölçümünü gerçekleştirdik. Çalışma sonucu elde edilen veriler TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey Grup adı ile Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işleniyor” dedi.

100 metre kare alanda bin 334 sigara izmariti

Galip Dere Halk Plajı’nın yaklaşık 100 metre alanında yapılan etkinlikte en çok dikkat çeken İSE sigara izmaritleri, plastik şişeler, kapaklar ile plastik torbalar, karton bardaklar, tek kullanımlık yiyecek kapları, çakmak, sigara paketleri, ıslak mendiller, çerez kabukları oldu. Belediye arkasında bulunan Galip Dere Plajı’nda 100 metre mesafede toplam 11 kilogram çöp toplandı ve 20 dakikada bin 334 sigara izmariti bulundu. Galip Dere Halk Plajı’nda Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz Çöpleri İzleme’ programı çerçevesinde yapılan temizlik etkinliği, insanların daha çok hangi maddeleri attığını ve denizi daha çok hangi maddelerin tehdit edeceğini ortaya çıkarmak adına 100 metre kıyı bandında, belirlenen koordinatlarda toplanan çöpleri kategorize etmeyi amaçlıyor.